Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı, 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, M.İ.'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu hap bulundurduğunu belirledi. M.İ.'nin adresini tespit eden ekipler, dün düzenledikleri operasyonda, evin önünde yakaladıkları E.A.'nın üst aramasını yaptı. E.A.'nın üstünde 401 uyuşturucu hap ele geçirdi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekiplerin evde yaptığı aramalarda ise, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 mermi bulundu. Operasyonun ardından olayla bağlantısı olduğu tespit edilen B.K.'nın da evine baskın yapıldı. Aramada 2 paket halinde toplam 0.86 gram 'skunk' adlı uyuşturucu, otomatik av tüfeği ve 11 fişek bulundu. M.İ., B.K. ve E.A. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Mühür bozma ve bakaya' olarak arandığı tespit edilen B.K. ve M.İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

3 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Didim KOM Grup Amirliği ekiplerinin ilçede yaptıkları diğer operasyonda ise M.B.A., Ü.İ. ve D.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ü.İ.'nin üst aramasında, bir miktar 'skunk' adlı uyuştucu bulundu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 89.32 gram 'skunk', 0.48 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu hap, içime hazır sigara halinde tütünle karışık skunk maddesi, kenevir bitkisi tohumları, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 890 lira ele geçirildi. M.B.A., Ü.İ. ve D.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



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