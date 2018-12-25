Uyuşturucu kuryesi 2 kişi yakalandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve doğu illerin temin ettikleri uyuşturucuyu Kayseri'ye getirdikleri iddia edilen A.K. (34) ve O.K. (26) yakalandı. İki şüphelinin, üstlerinde ve araçlarında 210 gram gelen metamfetamin ele geçirildi. İkli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



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