4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de uyuşturucu madde bağımlısı Ahmet Çelik'i üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden İbrahim İ. ile Tacettin D. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli Sedat K. ile Murat Ç. ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Uyuşturucu bağımlısını üzerine tiner döküp yaktıkları iddiası (3)
4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI Eskişehir'de uyuşturucu madde bağımlısı Ahmet Çelik'i üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden İbrahim İ. ile Tacettin D. Sulh Ceza Hakimliği tarafından...
4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
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