Uyuşturucu bağımlısını üzerine tiner döküp yaktıkları iddiası (2)

BİRİ DÖKTÜ, DİĞERİ YAKTI

Eskişehir'de çıkan tartışmada madde bağımlısı Ahmet Çelik'i (41) üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan mobilya atölyesi çalışanları İbrahim İ. (53), Sedat K. (51), Tacettin D. (41) ve mermer atölyesi çalışanı Murat Ç. (39), ifade verdi. Şüpheliler, Ahmet Çelik'in akşam saatlerinde iş yerlerine gelerek kendilerinden tiner istediğini söyledi. Şüpheliler, tiner vermedikleri Çelik'in iş yerinden ayrıldığını, kendilerinin de daha sonra atölye önünde içki içtiklerini belirtti.

Geç saatlere doğru Ahmet Çelik'in tekrar yanlarına gelerek tiner istediğini anlatan şüphelilerden Murat Ç. ve Sedat K.; Çelik ile Tacettin D. ve İbrahim İ. arasında tartışma çıktığını, olayın kavgaya dönüştüğünü söyledi. Murat Ç. ve Sedat K.; kavga sırasında Tacettin D.'nin iş yerinden aldığı bir teneke tineri Çelik'in üzerine döktüğünü, İsmail İ.'nin de çakmakla Ahmet Çelik'in kıyafetlerini tutuşturduğunu öne sürdü.

Olaydan sonra araçlarına binerek kaçtıklarını söyleyen 4 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



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