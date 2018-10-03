Uşak'taki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 1'i tutuklandı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()- UŞAK'ta, polisin 'torbacı' olarak bilinen, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Diğer şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik dün operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 2 ayrı adrese düzenlenen baskında toplam 27.40 gram esrar, 6.5 gram metamfetamin ve 92 uyuşturucu hap ele geçirildi. Y.A. (35) ve Ş.K. (22), gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. tutuklandı. Ş.K.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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