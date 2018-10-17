Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

UŞAK'ta, 'torbacı' olarak bilinen, sokakta uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne operasyon düzenledi. 'Torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarının evlerine düzenlenen operasyonlarda D.T. (20), S.B. (20), R.Y. (19), E.G. (18), M.D. (62) ve F.D. (64) adlı 6 zanlı gözaltına alındı. Ekipler tarafından evde ve şüphelilerin araçlarında dedektör köpeği 'Tora' tarafından yapılan aramada, 75 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan M.D. ve F.D., emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan D.T., S.B., R.Y. ve E.G. ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i adliyeye sevk edilirken kameralara dönerek, "Hayaller Paris, bu şarkının sonu net. Senin adın belli. Mokali, mokali" demesi dikkat çekti.



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