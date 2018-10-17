Uşak'ta 711 kilo kaçak tütün imha edildi

UŞAK'ta polisin çeşitli tarihlerde düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen gümrük kaçağı toplam 711 kilogram tütün yakılarak imha edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde 17 ayrı iş yerine düzenlediği operasyonlarda toplam 711 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirdi. Ele geçirilen tütünler Uşak Valiliği'nden alınan olurun ardından Uşak Belediyesi Çöp Depolama Alanı'na getirilip, Çevre ve Şehircilik Uşak İl Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi zabıta ekiplerinin eşliğinde yakılarak imha edildi. Polis, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamülleri satan iş yerlerine operasyonların bundan sonra da artarak devam edeceğini bildirdi.



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