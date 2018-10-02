Uşak merkezli 6 ilde ByLock operasyonu, 8'i kadın 9 gözaltı

UŞAK merkezli 6 ilde polisin Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 8'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabah saatlerinde, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Uşak, İzmir, Aydın, Ordu, Şanlıurfa ve Van'da önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda aralarında 8'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Aralarında özel okulda öğretmen, çeşitli şirket çalışanları ve ev kadınlarının bulunduğu 9 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, operasyonlar kapsamında 1 kadın şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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