Üniversiteli kız, cinsel saldırıya uğradığını gözyaşlarıyla anlattı

ZONGULDAK'ta üniversite öğrencisi İ.Y.'ye (25) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Y.Y.'nin (26) 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanığın kendisini tehdit ettiği için çıplak fotoğraflarını göndermek zorunda kaldığını anlatan İ.Y., "Fotoğrafları silebilirim düşüncesiyle buluşma teklifini kabul ettim. Darbederek tecavüz etti. Direnemedim. Kolumu ısırdı, kafama defalarca yumruk attı" diyerek, ağladı.

Olay, 25 Şubat 2018'de İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. Farklı üniversitelerde okuyan İ.Y. ve Y.Y., sosyal medyadan tanışıp, arkadaş oldu. İzmir'de eğitim gören Y.Y., genç kızla buluşmak için Zonguldak'a geldi. Y.Y., genç kızı günlük kiralanan bir artı bir daireye götürdü. Y.Y., burada iddiaya göre İ.Y. ile ilişkiye girmek istedi. Ancak İ.Y. direndi. Y.Y., direnen genç kızı darbederek, cinsel saldırıda bulundu.

Gece saatlerinde evden çıkarak yurda giden İ.Y., bir gün sonra Y.Y.'den şikayetçi oldu. Yüzündeki ve vücudundaki darp izleriyle ilgili de rapor aldı. İzmir'de gözaltına alınan Y.Y., tutuklandı. Cumhuriyet Savcısının soruşturmayı tamamlamasının ardından Y.Y. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan ilk duruşmasına sanık Y.Y., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, İ.Y. ve iki tarafın avukatları da hazır bulundu.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARLA SANTAJ

Sanık ile sosyal medyada tanıştıklarını ifade eden İ.Y. arkadaş olduktan sonra sürekli kendisini kıskandığını ve üzerinde baskı kurduğunu söyledi. Ardından tehditlerin başladığını ifade eden İ.Y., "Yine bir gün onu aldattığımı düşünerek sosyal medya hesabındaki şifremi istedi. Ben de verdim. Arkadaşlarımı görünce 'bunlarla beni mi aldatıyorsun?' diyerek tehdit etti. Arkadaşlarıma karşı beni kötü göstereceğini, rezil edeceğini söylüyordu ve benden çıplak fotoğraflarımı istedi. Tehditleri sürüyordu. Beni tehdit edince fotoğraflarımı gönderdim. Sonra beni hep baskı alında tutmaya çalıştı. Fotoğrafları da babama göndermekle tehdit etti. Sonra bana kendi istediği şekilde mesajlar göndermemi istiyordu. Beni hep yanına çağırıyordu, ben gitmiyordum. Gelmezsem fotoları babama atacağını söylüyordu" dedi.

TECAVÜZÜ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

İ.Y., sanığın kaldığı yurda gelerek kendisini öldüreceğini söylediğini anlattı. En sonunda fotoğrafları telefonundan silmek için buluşma teklifini kabul ettiğini söyleyen İ.Y., şöyle devam etti:

"Zonguldak'a geldi ve apart ev tuttu. Orada fotoğrafları silerim umuduyla gittim. Benle ilişkiye girmek istedi. Darbederek tecavüz etti. Direnemedim. Kolumu ısırdı, kafama defalarca yumruk attı. Sonra ben hava almak istediğimi söyledim. Dışarı çıktık, bir şeyler aldık. Sonra eve geldik, yemek yedi, sonra uyudu. Bana 'kalkınca bir daha yapacağız' dedi. Ben de o uyuyunca arkadaşımı aradım. Beni yurttan arıyorlarmış gibi aramasını istedim. Arayınca sanık anladı ve 'senin gelmen için yapıyorlar' dedi. Telefonumu kurcaladı ve sosyal medya programı yüklü olmadığı için beni dövmeye başladı. Beni 1 saat dövdü. Sonra beni yurttan aradılar. Gitmemi kabul etti. Bana, 'çağırdığımda geleceksin, yoksa seni domuz bağı yaparım' dedi. Yurtta tüm arkadaşlarım benim durumumu gördü. Hastaneye gitmemi söylediler. Ben olayı ailem duymaması için arkadaşlarımın ısrarlarına rağmen gitmedim. Ancak bir gün sonra tehditleri de devam edince dayanamayıp gidip şikayet ettim."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Y.Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek İ.Y. ile daha önce bir kafede tanıştıklarını, olay günü de rızası dahilinde birlikte olduklarını söyledi. Günlük kiralık evi de birlikte tuttuklarını söyleyen Y.Y., "Madem tecavüz ettim, niye sonra gittiğimiz kafede yardım istemedi? Sonra tekrar eve geldik. Bana yemek yaptı ve yedik. Daha sonra ben uyudum. O da yanıma yattı. Gece çıktık, ben gittim. Olaydan bir süre sonra alınan darp raporuyla beni şikayet etmiş. Kamera kayıtlarından da anlaşılır. Olay günü yüzünde hiçbir morluk yoktu. Bunu sonra arkadaşlarına yaptırmış olabilir. Darbetmedim" diye konuştu.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.



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