Üniversiteli kendini astı

SAMSUN'da oturan üniversitesi öğrencisi Levent Ö. (20), inşaatta kendini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle'de bulunan 5 katlı inşaatın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre inşaata çalışmak için gelen işçiler, dairenin girişinde bulunan doğal gaz borusunda bir genci iple asmış halde buldu. İşçiler genci hemen indirip, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, intihar eden gencin Ordu Üniversitesi öğrencisi Levent Ö. olduğunu belirledi. Levent Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.



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