Üniversiteli genç, atış poligonunda intihar etti

ADANA'da bilgisayar mühendisliği öğrencisi T.K. (22), atış poligonunda başına bir el ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, Sarıçam ilçesinin Kozan yolundaki bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi T.K., atış poligonuna geldi. Üniversite öğrencisi, görevli gözetiminde atış yapmaya başladı. Son mermisi kalan T.K., bir anda tabancayı başına dayayıp ateş etti. Görevlinin müdahale etmeye çalıştığı üniversiteli genç, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan T.K.'nın cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi.



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