Üniversite otelinin internet sitesi hacklendi

GAZİANTEP Üniversitesi bünyesindeki Turizm Uygulama Oteli'nin internet sitesi hacklendi.

Yamaçtepe Mahallesi'nde bulunan Turizm Uygulama Oteli'nin 'www.gaunoteli.com' adlı internet sitesi, kendisine 'KoPeR' adını veren kişi tarafından hacklendi. Sitenin açılış sayfasında "Turk Hacker ;) Yeni bir isimle :) Ama ben varken hackin tadı yok" yazıldığı görüldü. Sitede online rezervasyon yapılamazken, üniversiteden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×