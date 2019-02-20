Üniversite öğrencisi köprü korkuluklarına asılı bulundu (2)

KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİSİYDİ

Bolu'da köprüde asılı cesedi bulunan Rıfat S.'nin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Aynı zamanda üniversitenin Amerikan futbolu takımında oynayan Rıfat S.'nin gayet neşeli olduğu ve bilinen bir sorununun olmadığı ifade edildi.



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