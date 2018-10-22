'Üniversite kuracağız' vaadiyle 11 milyon liralık dolandırıcılık

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 'üniversite kuracağız' diyerek 75 kişiden toplam 11 milyon 73 bin lira toplanarak dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Manavgat'ta özel bir eğitim kurumu yöneticileri tarafından 2011 ve 2012 yılında düzenlenen toplantılarda ilçede özel bir üniversite kurulması konusunda çalışmalar yapıldı. Okuldaki öğrencilerin velileri olan Manavgatlı esnaf ve iş insanları, üniversite için kurulan vakfa bağış yapmaları konusunda ikna edildi. Çoğunluğu özel eğitim kurumunun yöneticisi olmak üzere Mart 2012'de 13 kişilik kurucular kurulu tarafından 63 bin lira sermayeyle vakıf kuruldu. A.İ.'nin başkanı olduğu vakıf, 75 öğrenci velisi ve esnaftan Ocak 2013 tarihine kadar üniversite kurulması şartıyla çek ve senetler aldı.

Bağışçılara, üniversite ve özel lise için Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde yan yana 2 ayrı arsa alındığı ve yakında inşaata başlanacağı bilgisi verildi. Sarılar Mahallesi'nde temeli atılarak bina inşaatı başlanan arsanın hazine yeri olduğu ve vakfa tahsis edilmediği ortaya çıkınca o dönem faaliyette olan Sarılar Belde Belediyesi tarafından yapı tatil tutanağıyla yıkım kararı verildi ve inşaat yıkıldı.

ORTAYA ÇIKINCA 'VAKFA 12 DAİRE SATIN ALDIK' DEDİLER

Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) üniversite kurulması konusunda yapılan başvuru ise 2013 yılı başında gerekli mali şartları sağlayamadığı gerekçesiyle kesin olarak reddedildi. Vakfın üniversiteyi kuramayacağının ortaya çıkması üzerine bazı bağışçılara ödemeleri iade edilirken, bir kısmına da vakıf yetkilileri tarafından, "YÖK'ün istediği mal varlığını sağlamak amacıyla Manavgat'ta V.K. adlı müteahhitten 12 daire satın aldık. Bu dairelerle vakfın sürekli geliri olacak. Almanya'nın Aachen kentinde bina alıyoruz. Üniversite yurt dışında da faaliyet gösterecek" denildi. Bu dönemde bazı bağışçıların verdiği çek ve senetler piyasada üçüncü kişilerin eline geçti. Çek ve senetleri tahsil eden üçüncü kişiler tarafından icra takibi başlatılması üzerine vakıf yöneticileri hakkında Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'na 'Kamu kurumları kullanılarak dolandırıcılık yapılması' suçlamasıyla şikayette bulunuldu. Şikayetleri inceleyen Manavgat Cumhuriyet Savcılığı, Mart 2016'da kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

75 KİŞİDEN, KİŞİ BAŞI 200 BİN TL ALINDIĞI TESPİT EDİLDİ

Vakfa bağış yapan G.K.K. ve B.J., vakıf yöneticileri hakkında 'yolsuzluk' iddiasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine Manavgat'a gelerek, vakfın tüm belgelerini inceleyen, belgeler kapsamında ilgili kişilerle ve şikayetçi vakıf bağışçılarıyla görüşen Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Okan Saydam, 750 sayfalık rapor hazırladı. 2011 yılının 2'nci eğitim öğrenim döneminden itibaren 'Üniversite kuracağız' vaadiyle 75 kişiden kişi başı 200 bin TL olacak şekilde çek ve senet alındığını belirten başmüfettiş Okan Saydam, raporunda şu ifadelere yer verdi: "Eğitim vakfı namına düzenlenmiş olarak Manavgat eşrafından 4- 5 yıla yayılmış vadeleri kapsayan toplam 11 milyon 73 bin liralık çek ve senet alındığı, alınan bu çek ve senetlerin vakfın muhasebe kayıtlarına kaydedilmediği, bu çek ve senetlerin 2012- 2016 döneminde sadece vakıf giderlerinin finansmanı için mecburen kayda alınmak durumunda kalınan kadarının kaydının yapıldığı, kayda alınan çek ve senet tutarının toplamda 2 milyon 584 bin 847 lira 73 kuruş olduğu, 8 milyon 488 bin 152 lira 27 kuruşluk çek ve senedin kayıt dışı bırakıldığı, kayıt dışı bırakılan çek ve senetlerin 3 milyon 519 bin 500 liralık kısmının iade edildiği, 1 milyon 820 bin liralık kısmının vakıf yönetim kurulu üyesi C.Ö.'nün bürosunda bulunduğu, 3 milyon 148 bin 652 lira 27 kuruşluk bölümünün ise kayıt dışı kullanıldığı tespit edilmiştir."

FETÖ/PDY BAĞLANTISI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Raporda, vakfın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Asya Katılım Bankası'ndan 18 Haziran 2013 tarihinde 36 ay vadeli 1 milyon 257 bin lira kredi kullanarak bir müteahhitten 12 daire alındığı; bir Alman bankasından bir kısmı krediyle bir kısmı da tefeciden alınmak kaydıyla 7 milyon 370 bin 641 lira 55 kuruş karşılığında Almanya'dan gayrimenkul alındığı belirtildi.

Raporda ayrıca Mart 2016'da konuyla ilgili yapılan şikayetlere ilişkin 'kovuşturmaya yer olmadığına dair' kararı veren cumhuriyet savcısı S.A.'nın HSK tarafından meslekten uzaklaştırıldığı ve bu nedenle savcı hakkında FETÖ/PDY araştırması yapılması istendi. Raporda, vakfın para hareketlerinde tefecilerle para alışverişi olduğuna da dikkat çekildi. Vakıf kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri hakkında da FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının olup olmadığının araştırılması, ayrıca vakfın bütün yöneticileri hakkında 'güveni kötüye kullanma', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına, vakfın zararlarının yönetim kurulu üyelerinden tazmini ve vakfa kayyum atanması istendi.

'HESAPLARINDA, MALVARLIKLARINDA HACİZ VAR'

Dolandırıldıklarını belirterek suç duyurusunda bulunan vakıf bağışçılarının avukatı Ertekin Kök, "Vakıflar Başmüfettişliğinin raporuyla müvekkillerimizin iddiaları teyit edilmiş oldu. 2012 yılında çeşitli vaatlerle özel bir okuldaki öğrenci velilerinin ikna edilip her bir veliden 200'er bin TL para ve değerli evrak toplayarak işe başlanılmış. Toplamda 70 öğrenci velisiyle üniversite kurulmaya karar verilmiş. Bu insanlar Manavgat'ta bilinen, tanınan esnaf. Banka hesaplarında, malvarlıklarında haciz var bu insanların. 2012 ve 2013'te olup biten bir olaydan sonra 2016 ve 2017 yılında Manavgat icra dairelerinde icra takibi yapılmış. İcra dairelerinde bu müvekkiller aleyhine açılan birçok takibat var. Bu insanlar verdiği paraları geri almaya çalışırken, üstüne üstlük tanımadığı, bilmediği insanlardan birtakım anlaşılmaz işlemlerle icraya maruz kalmaktadır" dedi.

BAZILARININ SENETLERİ İADE EDİLMİŞ

YÖK'e yapılan müracaat neticesinde 2013 yılı başında üniversitenin kurulamayacağının anlaşıldığını belirten avukat Ertekin Kök, "Böyle bir üniversitenin kurulamayacağına dair YÖK'ün kararından sonra (vakıf yöneticileri) kendilerine yakın bir kısım öğrenci velisinin senetlerini iade etmişler, iade ederlerken de yazılı bir şekilde 'Üniversitenin kurulamayacağına' diye not düşerek kaleme almışlar" diye konuştu.

Olayla ilgili vakıf başkanı A.İ.'nin 7 ayrı icra dosyası nedeniyle bütün malvarlığına haciz geldiği, taahhüdü ihlalden hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.



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