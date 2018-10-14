Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (8)

İZMİR BAROSU: KAZA DEĞİL, CİNAYET

İzmir'de, Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu 22 kişinin öldüğü 13 kişinin de yaralandığı kazanın ardından İzmir Barosu yazılı açıklama yaptı. Baro açıklamasında birkaç gün önce Karaburun’da göçmenleri taşıyan bir teknenin battığını da hatırlatarak, yaşananların kaza değil cinayet olduğunu söyledi. Açıklamada şöyle denildi:

"Savaş, baskı ve zulümden kaçarak daha iyi bir hayata sahip olmak için çıktıkları bu yolculukta yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, uzaklardaki acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz. Dileğimiz mültecilerin bizlere ihtiyaç duymayacağı, ülkelerine özgürce dönebilecekleri barış ve huzur dolu günlerin gelmesi, yahut insanca yaşayacakları kalıcı çözümler üreten, dünyada adil bir dağılımın yapıldığı yeni yurtlar bulmalarıdır. Daha fazla insanın bu tehlikeli yolculuklarda yaşamlarını yitirmemesi için İzmir Barosu olarak bir kez daha savaşa ve şiddete yol açan devletlere, bu savaş ortamını sonlandırmaları, temel insan hakkı olan iltica hakkına saygının geliştirilerek sürdürülmesi, pratikte karşılaşılan zorlukların ve özellikle avukatların mültecilere erişiminde karşılaşılan uygulamadaki engellerin kaldırılması çağrısında bulunuyoruz."