Umreye giderken 3,6 kilo altınla yakalanan Sami Boydak, adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDI Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılandığı davada örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan, umreye gitmek isterken 3 kilo 600 gram altınla yakalanan ve sorgusunun ardından adliyeye...

Umreye giderken 3,6 kilo altınla yakalanan Sami Boydak, adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDI
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılandığı davada örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan, umreye gitmek isterken 3 kilo 600 gram altınla yakalanan ve sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Sami Boydak, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

YORUM EKLE
Gönder