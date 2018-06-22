Üçüncü kattan düşen Yağız bebek ağır yaralandı

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, pencere kenarında oynarken dışarı sarkınca 3'üncü kattan zemine düşen 1 yaşındaki Yağız Aksakal, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek, tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Kültür Caddesi 39 numarada meydana geldi. Belediyede kepçe operatörü, evli ve iki çocuk babası Güngör Aksakal'ın 2'nci çocuğu, Yağız Aksakal, pencere kenarında oynarken dışarı sarkınca 3'üncü kattan düştü. Durumu fark eden çocuğun annesi Türkan Deveci Aksakal (28), komşularından yardım istedi, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralandığını belirlediği Yağız bebek, ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yağız Aksakal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



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