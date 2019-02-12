Tutuklama kararı çıkınca adliyede 4'üncü kattan atladı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çorlu'da 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuksuz yargılandığı davada, hakkında tutuklama kararı verilince adliyenin 4'üncü kat havalandırma boşluğundan atlayarak ağır yaralanan Turgay K., tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Turgay K.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.