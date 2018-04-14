ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada şehit sayısı 2'ye yükselirken, 3 askerin tedavisi ise sürüyor.
Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 3 yaralı (2)
ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit...
ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
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