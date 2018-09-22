Türkiye'de ilk kez ortaya çıkan yöntemle 500 bin lira dolandırdılar

Mustafa ERCAN/MERSİN () - MERSİN'de, bir dolandırıcılık şebekesi, kendi pos cihazını teknoloji marketin pos cihazına entegre ederek, yaklaşık 500 bin liralık bir dolandırıcılık yaptı. Teknolojik marketin cirosundan ve deposundan açık vermesi üzerine yaptığı araştırma ve bankanın da devreye girmesi üzerine harekete geçen Mersin polisi, dolandırıcılık şebekesine yönelik, 3 ilde yaptığı operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

Türkiye'nin dört bir yanında çok sayıda şubesi olan bir teknoloji marketin, iade işlemi yapılan bazı teknolojik cep telefonları bedellerinin geri ödenmesine rağmen stoklarda bulunmadığını fark etti. Bunun üzerine harekete geçen şirket yetkilileri, olayın özellikle kredi kartıyla ile yapılan alışverişlerde yapıldığını belirlemesi üzerine ilgili bankaya müracaat etti. Bankanın, iade işlemlerinin kendilerinin bilgisi dahilinde yapılmadığını tespit etmesi üzerine dolandırıcılık olayı polise bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın açığa çıkarılması için uzun bir süre boyunca teknik takip yaptı. Türkiye'de ilk kez denenen bir dolandırıcılık türünü ortaya çıkaran ekipler, bir çetenin, teknoloji marketinin POS cihazının teknik bilgilerini, sıradan bir POS cihazına entegre edip farklı şubelerden satın aldıkları ürünleri bu cihaz aracılığıyla iade ederek paraları tekrar kredi kartlarına yükletip şebeke elemanlarına çektirdiklerini ortaya çıkardı.

Alışverişlerin kayıtlarını, güvenlik kameralarını ve bankamatiklerin görüntülerini izleyen ekipler, zanlıların yakalanmasına yönelik Mersin'in yanı sıra Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında çetenin lideri olduğu iddia edilen Y.S.'nin de olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 2 dizüstü bilgisayar, bir bilgisayar kasası, 44 adet farklı bankalara ait bankamatik ve kredi kartı ile 11 cep telefonu ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye gönderilen Y.S., "Bunlar tamamen iftira, yalan. İlgi alakam yok. Telefonları da ben satmadım. Bu tüm kayıtlarda var. İspat edebilirim. Olayla ilgili hiçbir alakam yok" dedi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkartılan Y.S.'nin de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak POS cihazlarının bilgilerinin kopyalanmasını sağladığı iddia edilen 1 kişin de aranıyor.



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