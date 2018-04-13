Türk doktorlardan Afrin'de sağlık hizmeti

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Afrin ile bağlı belde ve köylerde yaşam normale dönmeye başladı. Bölgede sağlık hizmeti ise Sağlık Bakanlığı koordinesinde, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince veriliyor.

Sağlık Bakanlığı ekipleri, bölgeye gelip, incelemelerde bulunarak, sağlık hizmetleri planlaması yaptı. Planlama kapsamında Afrin'de 1 hastane, 1 mobil sağlık TIR'ı ve 1 mobil sağlık aracıyla 9 Nisan'dan itibaren sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Bölgede, 8'i doktor olmak üzere 25 kişilik personel görevlendirildi. 24 saat esasına göre, hizmet verecek sağlık personelinin 3 günde bir nöbet tutacak şekilde çalışması öngörüldü. Bu nedenle 1 aylık süreçte toplam 58 kişilik personelin görevlendirilmesi yapılacak.

AFRİN HASTANESİ VE MOBİL SAĞLIK TIR'INDA MUAYENE

Harekatın ardından yeniden düzenlenen Afrin Hastanesi'nde 1'i acil serviste, 2'si poliklinikte görevli uzman doktor ile diğer sağlık çalışanlarından oluşan 11 kişilik ekip tarafından ilk 2 günde 22 hastanın kontrolü ve tedavi planlaması yapılarak, ilaçları verildi. 2'si doktor, 5 kişilik personelin görev aldığı Afrin'deki Mobil Sağlık TIR'ında ise aynı süreçte 119 hastaya sağlık hizmeti sunuldu.

Cinderes'teki mobil sağlık aracında da 1 hekim, 1 sağlık çalışanı ve şoför görevlendirildi. Ekip, ilk 2 günde 160 hastanın muayenesini gerçekleştirerek, ilaçlarını verdi. Bölgede, 9- 10 Nisan günlerinde toplam 301 hastanın kontrolü ve tedavisi yapıldı. Sağlık hizmetleri kapsamında, bölgeye 6 kişilik sağlık personelinin görev yaptığı 2 ekipli ambulans getirildi. Afrin Hastanesi'nde ve mobil sağlık araçlarındaki sarf malzemesi Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nce karşılanıyor.

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