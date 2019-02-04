Tünel girişinde duvara çarptı: 4 yaralı

ZONGULDAK'ta, tünel girişinde duvara çarpan otomobilde bulunan 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Cüneyt Kıyak(23) yönetimindeki 34 NF 0578 plakalı otomobil, sapça tüneli girişinde duvara çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, sürücü Cüneyt Kıyak ile araçta bulunan Tugay Çavdar (23), Tuncay Çavdar(16) ve Türkan Arslan yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tugay ve kardeşi Tuncay Çavdar'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.