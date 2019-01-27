Tunceli'de kaza: 5 yaralı

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2'si ağır 5 kişi yaralındı.Kaza, bu akşam saat 20.00 sıralarından Mazgirt ilçesinde meydana geldi. Tunceli yönünden Elazığ'a gitmekte olan Murat Gümüş, yönetimindeki 23 DN 741 plakalı minibüs, Mazgirt ilçesi Göktepe köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ergün Açıkoğlu idaresindeki 23 T 0436 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirerek, tedaviye alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nesrin Cengiz (46), ameliyata alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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