TUNCELİ- ERZİNCAN KARAYOLU ÇIĞ NEDENİYLE KAPANDI
Tunceli- Erzincan karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Kırmızıköprü köyü yakınlarında bulunan iki tünele, akşam saatlerinde çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, Karayolları Tunceli 86'ncı Şube Şefliği ekipleri karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapanan yolda çalışması başlattı.
Tunceli'de kar esareti; 250 yol kapalı, 20 köy elektriksiz (2)
TUNCELİ- ERZİNCAN KARAYOLU ÇIĞ NEDENİYLE KAPANDI Tunceli- Erzincan karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Kırmızıköprü köyü yakınlarında bulunan iki tünele, akşam saatlerinde çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, Karayolları Tunceli...
TUNCELİ- ERZİNCAN KARAYOLU ÇIĞ NEDENİYLE KAPANDI
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