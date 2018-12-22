Tunceli'de kaçak avcılara 60 bin TL ceza kesildi

TUNCELİ'de 2018- 2019 av döneminde usulüne göre avlanmayan ve kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 44 kişiye toplam 60 bin 356 TL para cezası kesildi, çok sayıda av tüfeğine de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018- 2019 av döneminde 2 bin 725 avcıyı kontrol etti. Yapılan kontrollerde Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden avcılar ile kaçak avlanan 44 kişi belirlendi. Haklarında yasal işlem başlatılan 44 kişiye, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 28 bin 362 TL idari para cezası ve 31 bin 994 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 60 bin 356 TL para cezası kesildi. Merkezi Av Komisyonu(MAK) kararlarına aykırı avlandıkları tespit edilenlerin çok sayıda av tüfeğine de konuldu.

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