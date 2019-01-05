Tunceli'de CHP'lilerden 'elektrik' protestosu

TUNCELİ'de CHP İl Başkanlığı, kar yağışıyla birlikte kentte görülen elektrik kesintilerine ve yüksek fatura tutarlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

CHP İl Başkanı Yılmaz Çelik ile CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Yusuf Kenan Aydın'ın da aralarında bulunduğu partililer, Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. Partililer, burada kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintileri ile yüksek fatura tutarlarını protesto etti. Basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Yılmaz Çelik, 2 hafta önce başlayan kar yağışı sonrası kent genelinde uzun süre elektrik kesintilerinin yaşandığını ve 10 günden fazladır birçok köye elektrik verilemediğini söyledi.

İl Başkanı Çelik, elektrik kesintilerinin kent sakinlerine ciddi sıkıntılar yaşattığını ifade ederek, şunları dedi:

"Yaşanılan bu elektrik kesintileri günlük yaşamı aksatmış, yaşam kalitesini düşürmüş, hayatı olumsuz yönde etkilemiştir. Elektronik cihazların bozulması önemli maddi zarara sebebiyet vermiştir. Bundan 20 yıl önce 3- 4 metreye ulaşan kar yağışı olmasına rağmen böylesi elektrik kesintileri yaşanmamıştır. Günümüz koşullarında 1 metreye ulaşmış kar yağışı günlük yaşamımızı elektrik kesintileriyle olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanı sıra son 2 ayda gelen elektrik faturalarının ekonomik krizle boğuşan halkımıza, zamanında ödeyemediği için 'açma-kapatma-gecikme faizi' gibi mağduriyetlerden sonra yaşanan bu kesintiler ciddi toplumsal soruna dönüşmüştür. Halkın vergileri ile halka hizmet etmeleri gereken kurumlar, yaşanılan bu elektrik kesintilerinin nedenini sadece zorlu kış şartları ile açıklamaya çalışmakta. Bu da yeterli bilgi, bilinç ve sorumluluk anlayışına sahip olmadığını ortaya koymaktadır. Bunun tek bir nedeni var; işin ehli firmalara verilmeyip, yandaş ve tecrübesiz firmalara verilmesinden kaynaklanmaktadır. Kaliteli malzeme ve işçiliği kendileri için maliyet görenler halkımızın yaşam kalitesinden çok şey almışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tunceli il örgütü olarak yetkililerden talebimiz çok açık ve nettir. Elektriğe yapılan zamların bir an önce geri alınmasını, yaşanılan bu elektrik kesintilerinin ve arızalarının kalıcı olarak giderilmesini istiyoruz."



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