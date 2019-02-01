Tüfekli saldırgan, arkadaşını da yaraladı

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da, tartıştığı A.Y.'yi pompalı tüfekle vurarak, yaralayan M.Ş.'nin olay sırasında yanında bulunan arkadaşı U.E. de vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. M.Ş. ile hastanede tedavi gören U.E., gözaltına alındı.

Olay, saat 01.15'te, Canik ilçesine bağlı 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş. ile A.Y. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce M.Ş., yanındaki pompalı tüfeği A.Y.'ye yönelterek, ateş açtı. A.Y., ayağından vurularak, yaralandı. Olay sırasında M.Ş.'nin yanında bulunan arkadaşı U.E. de tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayak bileğinde kırık olduğu belirlenen A.Y., sağlık görevlilerince ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan arkadaşı U.E. de kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. U.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, diğer yaralı A.Y.'nin ise ameliyata alınacağı belirtildi.

Olayda kullanıldığı öne sürülen tüfeği atarak, kaçan M.Ş., Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. U.E. de hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.