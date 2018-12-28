TSK: Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, ()- TSK Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma gayreti içerisinde olan silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ANKARA, ()- TSK Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma gayreti içerisinde olan silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ANKARA, ()- TSK Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma gayreti içerisinde olan silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.