TSK: Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, ()- TSK Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma gayreti içerisinde olan silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, ()- TSK Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma gayreti içerisinde olan silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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