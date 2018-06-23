TSK: Hava harekâtlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtları neticesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK: Hava harekâtlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtları neticesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

YORUM EKLE
Gönder