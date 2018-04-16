Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahibin yargılanmasına başlandı (3)

'DARBE BAŞARISIZ OLDUĞUNDA ÜZÜNTÜ DUYDUĞUMU SÖYLEMEDİM'

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında savunmasını yine Türkçe sürdürdü.

Tutuklu sanık Brunson, iddianamede yer alan, görüştüğü ABD'li askere darbe girişimi sonrası 21 Temmuz 2016 tarihinde gönderdiği mesajdaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi; ancak bu sefer çok geçti ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" sözlerini hatırlatıp, şunları kaydetti:

"Mesajın çevirisi, eksik ve yanlış olmuş. Yapılan yazışma, sosyal politik bir durum değerlendirmesiydi. Ben, siyasetten bahsetmiyorum. Ruhsal bir şey bu. İnsanlar zorlandığında, sarsıntı yaşadığında tanrı mucizeler yapabilir. Bir Rus uçağı düşürülmüştü, ekonomik sorunlar oldu Türkiye'de. Sarsıntıdan bunları kastettim. En sonunda tanrı, mucizeler yapacak Türkiye'de ve görkemini gösterecek. 'Sonuçta biz kazanacağız' dedim. Kutsal kitapta böyle her kötü durumu tanrı iyiye dönüştürüyor. O zaman biz kazanıyoruz. Hiçbir yerde darbe başarısız olduğunda üzüntü duyduğumu söylemedim."

Bu sırada araya giren mahkeme başkanının "Mesajlarında bahsettiğin tek adamdan kastın kimdir?" sorusuna ise Brunson, "Benim dediğim şey aslında CHP'nin dediği. Türkiye'de CHP, MHP, AK Parti'yi tek bir kişi yönetirse" diye yanıt verdi.

'FETÖ İLE İLGİM YOK'

İfadesinde, FETÖ'nün sözde 'Ege Bölgesi imamı', firari Bekir Baz'ı tanımadığını ve irtibatının olmadığını da iddia eden Brunson, "Terör örgütü PKK ile de irtibatım yok. PKK'lıların yurt dışına çıkışına yardım etmedim. 13'üncü kabile ve Kürtler'in kutsal olduğu yönündeki ifadelere gelince, 2 yüksek lisansım var, doktoram var. Ben bu inancı duymadım. Kürtler için Kürdistan kurmak istemem, tamamen yalandır. Casusluk ve istihbaratçılık yapsam ve yakalansam bu lekedir kiliseye. Türkiye'nin toprak bütünlüğünden yanayım" dedi.

SURUÇ'A HRİSTİYANLIĞI ANLATMAK İÇİN GİTMİŞ

ABD'li rahip Brunson, Suruç'a, bu bölgeye gelen mültecilere Hristiyanlığı anlatmak, tebliğ görevinde bulunmak için gittiğini, sadece Kürtler ile değil; Arap ve Türkmenler ile de görüştüğünü ileri sürdü. Brunson, ayrıca FETÖ'nün şifreli haberleşme programları ‘ByLock’ ve ‘Eagle'ı kullanmadığını da iddia etti.

Mahkeme başkanı, duruşmaya öğle arası verdi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()