Tren garında tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İZMİR'de trendeki 2 yolcuda tarihi eserler ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'dan İzmir'e tarihi eser getirilip satılacağını öğrendi. Çalışma yapan ekipler, E.K. ve A.E. adlı 2 zanlının ellerindeki eserleri tren yolculuğuyla kente getireceğini belirledi. Zanlıların yolculuğa çıktığını tespit eden ekipler, E.K. ve A.E.'nin içinde bulunduğu tren Torbalı Garı'nda durunca, dün saat 10.00 sıralarında operasyonu başlattı. İki zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında, sikkeye benzeyen 48 obje ele geçirildi. E.K. ve A.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. El konulan eserler ise Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yapılacak detaylı inceleme sonrası eserlerin niteliğinin belirleneceği kaydedildi.

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