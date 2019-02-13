Traktörün altında kalarak öldü

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Rıfat Çaylak (62) devrilen traktörün altında kalarak, can verdi.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Karacasu- Nazilli Yolu'nda meydana geldi. Tarlada çalışan Rıfat Çaylak'ın kullandığı 35 FA 3785 plakalı traktör, devrildi. Çaylak'ın traktörün altında kaldığını görenler, sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rıfat Çaylak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çaylak'ın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.
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