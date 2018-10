Traktörle 'far avı' yapan 3 kaçak avcıya 10 bin lira ceza 

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da traktörün aküsüne bağlanan projektörle 'far avı' yaparken suçüstü yakalanan 3 kaçak avcıya toplam 10 bin 272 TL para cezası uygulanırken, traktöre de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Kızıldağ Milli Parkı sınırları içerisinde 'far avı' yöntemiyle çeşitli hayvanların avlanmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler traktörün aküsüne bağlanmış projektörle far avı yaptığı belirlenen 3 avcıyı suçüstü yakaladı.

Kaçak avcılara kişi başı 3 bin 424 TL olmak üzere toplam 10 bin 272 lira idari para cezası uygulandı. Kaçak avcılıkta kullanılan traktöre de el konuldu.



