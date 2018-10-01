Trafo altında otlayan koyunlar akıma kapılarak telef oldu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde elektrik trafosu direği zemininde otlayan iki koyun elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak telef oldu.

Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Tellikavak mevkii mezbaha yolu girişindeki Sarı Sanayi Sitesi'ne ait trafo direğinin altında iki koyun dün sabah meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle telef oldu. Trafo direğinde oluşan elektrik akımı arızası için Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Durum UEDAŞ ekiplerine bildirildi. Ekiplerin çalışmasının ardından elektrik arızası giderildi.

Trafo direğinde oluşan elektrik arızası nedeniyle akıma kapılarak telef olan iki koyunun sahibi Mehmet Bilgiç, “Sabah saatlerinde koyun sürümüz buradan geçiyordu. Trafo direğinin altından geçerken koyunlar yere düşmeye başladı. İki koyun ise bu direğin altında kaldı" dedi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×