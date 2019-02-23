Trafikte karşılaştığı akrabasına bıçak çeken kamyon şoförü yakalandı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, trafikte bir otomobili sıkıştırıp, sürücüsüne bıçak çekerek tehditler savuran kamyon sürücüsü Erol U., yakalanarak gözaltına alındı. Erol U.'nun saldırdığı S.C.'nin akrabası olduğu ve borç-alacak meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu ileri sürüldü.Olay, dün saat 17.00 sırlarında Yunus Emre Mahallesi Ankara-Ayaş yolunda meydana geldi. 06 DG 9192 plakalı kamyonuyla Yenikent yönünde giden Erol U., iddiaya göre yolda karşılaştığı, S.C. yönetimindeki 06 HE 3817 plakalı otomobili sıkıştırmaya başladı. Bunun üzerine iki sürücü de araçlarını durdurdu. U., kamyonundan aşağı inerek S.C.’nin aracının yanına geldi ve bıçak çekti. O anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.GÖZALTINA ALINDIOlayla ilgili çalışma başlatan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan kamyon şoförü Erol U. ile S.C.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Erol U.'nun bıçakla saldırdığı S.C. ile akraba oldukları ve borç-alacak meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu belirlendi. 343 TL para cezası kesilen Erol U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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