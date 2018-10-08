Trafik cezaları havadan geldi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, jandarma ekipleri, helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan getirilen helikopterle Acıpayam- Çameli yolunda havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Gökyüzünden yolu izleyen helikopterdeki jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip, yolda oluşturulan denetim noktasındaki jandarma ekibine telsizle bildirdi. Yoldaki jandarma ekipleri de kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüleri durdurup, ceza yazdı. Ayrıca jandarma dedektör köpeği 'Evlat' ile araçlarda uyuşturucu madde arandı. Helikopterli kontrolde, hatalı sollama yapan ve takip mesafesine uymayan 10 sürücüye, çeşitli miktarlarda para cezası yazıldığı belirtildi. Denizli'de havadan trafik denetimlerinin sürdürüleceği bildirildi.



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