Trafiğe kapalı tünelde kaza: 8 yaralı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı tünelde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.Kaza, saat 19.00 sıralarında Değirmenağzı Tüneli'nde meydana geldi. Mehmet Turan S.(58) idaresindeki 67 T 0359 plakalı taksi, karşı yönden gelen Murat B.(35) idaresindeki 67 ZG 357 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından tünele AFAD, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkartılan Mehmet Turan S., Murat B., Nazan B.(26), Seher S.(30), Yağmur Nazmiye B.(5), Yağız B.(2)., Poyraz B.(7) ve Arden S.'ye(2) sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza yapan iki aracın onarım çalışmaları nedeniyle kapalı olmasına rağmen tüneli kullandıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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