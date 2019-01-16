131 EVDE HASAR OLUŞTU
Trabzon'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon Valiliği, il genelinde çatıları uçan 131 evde hasar oluştuğunu duyurdu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.
Trabzon'da fırtınada çatılar uçtu, ahırın duvarı yıkıldı (2)
131 EVDE HASAR OLUŞTU Trabzon'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon Valiliği, il genelinde çatıları uçan 131 evde hasar oluştuğunu duyurdu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.
131 EVDE HASAR OLUŞTU
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