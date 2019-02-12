Trabzon'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

TRABZON'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, önceden aldıkları sorularla Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nı kazandığı tespit edilen örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında kentte belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 28 Mart 2010 tarihinde yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nı kendilerine sızdırılan sorularla kazandığı tespit edilenlerin de aralarında yer aldığı 5 şüpheli, gözaltına alındı.

'FETÖ/PDY'ye üye olma', 'resmi belgelerde sahtecilik' ve 'kamu kurumları zararına dolandırıcılık', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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