Trabzon'da aranan çete lideri yakalandı

TRABZON'da hakkında 'yağma' ve ‘silahla tehdit’ gibi 19 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan suç örgütü elebaşı İ.T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Trabzon Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'yağma', 'silahla tehdit', 'basit yaralama', 'tefecilik' ve 'silahla ateş etme' suçlarından 19 ayrı yakalama kararı ile farklı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T.'nin izini sürdü. Şüphelinin kaldığı adresi tespit eden ekipler, operasyon düzenleyerek, İ.T.'yi gözaltına aldı. Üzerinden 46 bin 480 TL çıkan şüpheli, KOM Şube Müdürlüğü’ne götürülerek, sorguya alındı.

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