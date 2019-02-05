Torununun kullandığı traktörün altında kalan babaanne öldü

İZMİR'in Tire ilçesinde, traktörün altında kalan 77 yaşındaki Kamile Soylu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Kaza, akşam saatlerinde Tire'ye bağlı Peşrefli Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, çiftlikte traktör kullanan O.S. (12), manevra yapmak istediği sırada, arkasından geçen babaannesi Kamile Soylu'yu ezdi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Soylu, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedeviye alınan Soylu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soylu'nun öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Kamile Soylu'nun cenazesi, yarın öğle vaktinde Peşrefli'de toprağa verileceği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.