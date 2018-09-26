Torbacılara uyuşturucu temin eden satıcı, 5 kilo bonzai ile yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği belirlenen Vedat A., 5 kilo bonzai ile yakalandı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiğini belirlediği Vedat A.'yı takibe aldı. Vedat A.'nın İstanbul'dan uyuşturucu getireceği saptandı. Polis, Hıdırağa Mahallesi girişinde önlem aldı. Vedat A., polisi fark edince, yanındaki poşeti dışarı atıp 34 ZG 1924 plakalı otomobiliyle kaçtı. Polisin peşine düştüğü Vedat A., Ergene ilçesinde yakalandı. Vedat A.'nın aracından attığı poşette 5 kilo bonzai ele geçirilirken, evinde yapılan aramada ise 5 bin TL ele bulundu.Vedat A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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