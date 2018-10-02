Tokat'ta sahte içki operasyonu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 200 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesine bağlı Yalınyazı köyünde sahte rakı üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı aldı. Jandarma ekipleri, ihbarı değerlendirerek köydeki eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 200 litre kaçak rakı, 2 adet 50 litrelik su deposu, 1,5 metre damıtma borusu 3 jelikan bidon ele geçirildi. Yakalanan malzemelere jandarma tarafından el konulurken, adli işlem yapılan şüpheliye 27 numaralı ÖTV tebliği kapsamında 20 bin 400 lira ceza kesildi.

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