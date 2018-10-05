Tokat'ta drone ile trafik denetimi, ihlalleri azalttı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, belirli noktalarda drone ile denetimlere başladı. Denetimlerle birlikte kural ihlallerinde azalma görüldüğü açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü önünde drone destekli trafik uygulaması yaptı. Ekipler, mobesenin göremediği noktalarda hatalı solama yapan, telefonla konuşan, emniyet kemeri ve kask takmayan sürücüleri drone görüntüleri sayesinde tespit ederek uygulama noktasında durdurarak cezai işlem uyguladı. Uygulamanın ayda 4 gün olmak üzere sene boyunca devam edeceği öğrenildi.

Yapılan uygulama ve denetimler sonucunda Tokat’ta trafik kurallarına uyanların sayısında belirgin bir artış yaşandığına dikkat çeken Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, ''İlimiz genelinde mobese ve şehir içi harici anayollarda elektronik denetimlere başladık. Drone ile yakın takip, tehlikeli araç kullanma, banketlerde uzun süre bekleme, ayrıca hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri, cep telefonu ile seyir halinde konuşma gibi ihlalleri tespit ediyoruz. Ana arterler üzerinde, çevre yolunda ve şehirler arası yollarda hafta boyu denetimlerimiz sürecek. 1 aylık sürede 20 bin araçta emniyet kemeri denetlendi, 4 bin sürücüye ceza işlem uygulandı. Seyir halinde telefonla konuşan 500 sürücüye ceza işlem uygulandı. Şehir içi yaptığımız denetimler neticesinde emniyet kemeri takma oranı yüzde 30 iken şu anda yüzde 85’e çıktı. Şehirler arası yolculuklarda yüzde 65'ten 95’lere çıkartıldı. Bu denetimler aralıksız devam edecek. Bizim amacımız vatandaşa ceza işlem uygulamak değil, güvenli bir trafik ortamı sağlamak, kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını önlemektir. Kazaların önlenmesi için de vatandaşlarımızın bize destek olmasını istiyoruz'' dedi.



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