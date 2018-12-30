Tokat'ta 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ta polis ekiplerince belirlenen noktalarda 3 aşamalı ‘Türkiye huzur güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 30 adet ecstasy hap ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından huzur uygulamasının 9'uncusu gerçekleştirildi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulama Tokat genelinde de 3 aşamalı olarak yapıldı. Yapılan uygulamada, birinci aşama 43 ekip, 104 personelin katılımı ile park ve bahçeler, metruk binalar ile otobüs terminallerinde yapıldı. Yapılan uygulamalarda 498 şahıs, 43 araç, 30 park ve bahçe, 13 metruk bina, 11 kahvehane, çay ocağı, kafe, 10 Otogar, kontrol edildi. İkinci aşamada 54 ekip, 313 personelin katılımıyla meydan, cadde ve sokaklarda toplam bin 435 şahıs, 609 araç kontrol edildi. Üçüncü aşamada ise, 53 ekip, 204 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada bin 265 şahıs, 72 umuma açık yer, 266 araç kontrol edildi. Asayiş yönünden; 1 şahıstan 30 adet Ecstasy uyuşturucu hap, tehdit ve bıçak taşımak suçundan aranan 1 şahıs, 1 yoklama kaçağı, 1 şahısta bulundurma ruhsatlı tabanca ve bu tabancaya ait 15 fişek, 1 şahısta ise ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet fişek yakalanarak gerekli adli işlemler yapıldı. 1 iş yerine 4 çalışanın kimliğini bildirmemekten idari işlem yapılarak, 4 şahsa kimlik bildirme kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

Trafik yönünden ise, 2 şahısa trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılarak 40 araca toplam 25 bin 609 lira para cezası kesildi.

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