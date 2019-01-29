Tokat merkezli hayvan hırsızlığı operasyonu: 16 gözaltı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Daha önce aynı suçtan tutuklanan 2 kişinin verdiği ifadeler doğrultusunda Tokat, Amasya ve Ordu'da belirlenen 17 eve baskın yapan jandarma, 16 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilere ait ev ve ahırlarda yapılan aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği, 77 dolu av tüfeği kartuşu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tabanca şarjörü, 73 tabanca mermisi, 3 küpesiz büyükbaş hayvan, 4 küpesiz buzağı, 116 boş büyükbaş hayvan küpesi, 81 boş küçükbaş hayvan küpesi, 2 kulak küpeleme aleti, 4 hesap defteri, 36 hayvan pasaportu, 2 ağaç kesme motoru, 1 benzinli çapa makinesi, 1 su pompası, 1 ot kesme makinesi, 1 kaya kırıcı kartuş, 4 akıllı cep telefonu, 133 kulak küpe numaralı, 4 kulak küpe numarasız büyükbaş hayvan, 13 kulak küpe numaralı, 15 kulak küpe numarasız küçükbaş hayvan ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
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