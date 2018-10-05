Tırnakçılık şüphelisi İranlı çiftten koca tutuklandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İranlı Nasrın Safarı S. (28) tutuklandı, eşi Kamran Azizi S. (31) serbest bırakıldı

Tavşanlı'da M.Ö., iş yerine gelen 2 kişi tarafından 'tırnakçılık' yöntemiyle 2 bin 500 lirasının çalındığı polise bildirdi. Mobese kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 2 kişi olduğunu ve 34 plakalı kiralık bir araçla seyahat ettiklerini belirledi. İranlı Nasrın Safarı S., eşi Kamran Azizi S. ile 2 çocuğu Gediz ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak Tavşanlı'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nasrın Safarı S. tutuklandı, eşi Kamran Azizi S. ve çocukları ise serbest bırakıldı.

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