TIR'la çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp, taklalar atarak, şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, D-400 yolunun Serik'e bağlı Çandır kavşağı mevkisinde meydana geldi. Fırat Bünür'ün kullandığı 41 AP 824 plakalı TIR ile çarpışan Ali Öyke yönetimindeki 07 ADN 155 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ali Öyke ile otomobildeki Mehmet Kurtel, Selcan Öyke ve Selma Öyke, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası TIR sürücüsü Fırat Bünür, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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