TIR'ın yakıt deposundan kaçak sigara çıktı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, bir TIR'da yapılan aramada 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube...

TIR'ın yakıt deposundan kaçak sigara çıktı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, bir TIR'da yapılan aramada 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edilen TIR, Kayseri- Malatya karayolundaki güvenlik noktasında durduruldu. Yapılan aramada TIR'ın yakıt deposundaki gizli bölmede 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara elegeçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk deildi.

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