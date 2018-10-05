TUTUKLANDI
Bolu'da, kullandığı TIR'da 50 kilogram esrar ele geçirilen sürücü Ramiz Türk, sevk edildiği savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Türk, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TIR'da 50 kilo esrar ele geçirildi (2)
TUTUKLANDI Bolu'da, kullandığı TIR'da 50 kilogram esrar ele geçirilen sürücü Ramiz Türk, sevk edildiği savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Türk, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
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